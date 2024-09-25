Игрок «Зенита» Эракович включён в состав сборной Сербии

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович попал в расширенный состав сборной Сербии на октябрьский тренировочный сбор. У национальной команды запланированы два поединка в рамках группового этапа Лиги наций. Сербам будут противостоять Швейцария и Испания.

Эракович выступает за национальную сборную с 2022 года. В составе команды центральный защитник провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Страхинья провел восемь поединков за петербургскую команду. В пассиве защитника одна красная карточка.