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Игрок «Зенита» Эракович включён в состав сборной Сербии

25 Сентября 2024 • 07:43 Комментировать (1)

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович попал в расширенный состав сборной Сербии на октябрьский тренировочный сбор. У национальной команды запланированы два поединка в рамках группового этапа Лиги наций. Сербам будут противостоять Швейцария и Испания.

Эракович выступает за национальную сборную с 2022 года. В составе команды центральный защитник провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Страхинья провел восемь поединков за петербургскую команду. В пассиве защитника одна красная карточка.

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Зенит Сборная Сербии Страхинья Эракович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
25 Сентября 2024 в 09:08
Может он и неплохой игрок, но по мойму он какой-то засланый казачек, за короткий срок 2 раза подставлял команду под пенальти, обнимался с тренером Спартака на игре с ними...
Я считаю к нему надо внимательно присмотреться и ему нельзя доверЯть, а лучше спихнуть куда-нибудь в аренду, в важный момент он может специально подставить команду.
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