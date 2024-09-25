Гурцкая отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

«Не знаю, насколько Пьянич нужен ЦСКА. Я бы никогда не подписал игрока из ОАЭ. Потому что он уже поехал за деньгами, а не за футболом. Он что, сразу вернётся в футбол и поменяет всю обстановку?» - высказался агент на ютуб-канале «Это футбол, брат».