Гурцкая отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о потенциальном трансфере боснийца Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Не знаю, насколько Пьянич нужен ЦСКА. Я бы никогда не подписал игрока из ОАЭ. Потому что он уже поехал за деньгами, а не за футболом. Он что, сразу вернётся в футбол и поменяет всю обстановку?» - высказался агент на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Ранее Пьянич поиграл за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», «Рому». Его последним местом работы была «Шарджа». Ожидается, что 34-летний полузащитник подпишет с ЦСКА однолетний трудовой договор с возможностью продления на сезон.
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