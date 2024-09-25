Экс-игрок «Барселоны» Пьянич обратился к фанатам ЦСКА

Известный боснийский полузащитник Миралем Пьянич, поигравший за каталонскую «Барселону» и туринский «Ювентус», обратился к фанатам московского ЦСКА перед своим трансфером.

«Что я могу сказать болельщикам ЦСКА? Скоро увидимся!» - приводятся слова 34-летнего футболиста на страницах «Чемпионата».

Пьянич присоединится к московскому клубу в статусе свободного агента. Миралем подпишет с ЦСКА трудовое соглашение до лета 2025 года с возможностью продления на сезон. В ближайшее время потенциальный новичок пройдет медосмотр в клубе.

После девяти туров Премьер-лиги «армейцы» с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице.