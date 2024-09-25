Пьянич: Жду старта в ЦСКА

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич высказался о прилете в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

«Какие эмоции от прилёта в Москву? Очень рад. Не могу дождаться старта», - передает слова боснийского хавбека «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что 34-летний полузащитник присоединится к «армейцам» на правах свободного агента. Стороны подпишут контракт до середины 2025 года с опцией пролонгации на один сезон. Последним местом работы Миралема была «Шарджа» (ОАЭ).

По итогам девяти туров чемпионата России ЦСКА с 14 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.