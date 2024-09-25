​Тарханов: «Сейчас футболу не нужны нововведения»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов, в прошлом тренировавший различные клубы российского футбола, считает излишними любые изменения в современном футболе - он уверен, что они не нужны. Он полагает, что свести к нулю человеческий фактор в процессе судейской работы всё равно не получится, да и не стоит.

- Ничего не нужно менять. Даже судьи пусть немного ошибаются, будут ошибки. Но, когда они бегут на VAR темп падает. Понятно, что за рубежом меньше такое, а у нас постоянные задержки, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли девять туров.