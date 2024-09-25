​«Будет супер» - Тарханов о возможном возвращении юношеской сборной России в турниры УЕФА

Известный отечественный специалист Александр Тарханов, в прошлом тренировавший различные клубы российского футбола, поделился своим мнением о новости, что УЕФА рассматривает возможность возвращения российского футбола в официальные соревнования - пусть пока что на юношеском уровне.

Разумеется, Тарханову очень нравится эта идея.

- Там ведь были и те, кто против проголосовали. Но, если нас допустят – будет супер. Пацаны должны играть на хорошем уровне, чтобы у них не было регресса. Всё-таки уже два с лишним года мы не участвуем в турнирах, а это очень важно, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.