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​«Будет супер» - Тарханов о возможном возвращении юношеской сборной России в турниры УЕФА

25 Сентября 2024 • 01:12 Комментировать

Известный отечественный специалист Александр Тарханов, в прошлом тренировавший различные клубы российского футбола, поделился своим мнением о новости, что УЕФА рассматривает возможность возвращения российского футбола в официальные соревнования - пусть пока что на юношеском уровне.

Разумеется, Тарханову очень нравится эта идея.

- Там ведь были и те, кто против проголосовали. Но, если нас допустят – будет супер. Пацаны должны играть на хорошем уровне, чтобы у них не было регресса. Всё-таки уже два с лишним года мы не участвуем в турнирах, а это очень важно, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Юношеская Сборная России
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