​Тукманов: «Карпин и Глушенков - профессионалы»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился своим мнением о вызове полузащитника Максима Глушенкова в сборную России, несмотря на не самые лицеприятные комментарии того о том, что поездка во Вьетнам оказалась не самой полезной.

Тукманов считает, что вызов в сборную в этом свете говорит о профессионализме Валерия Карпина, главного тренера российской сборной.

- Это говорит о том, что тренер и футболист футбольный вопрос ставят превыше всего. Они профессионально подходят к своей работе своим отношением, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.