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​Селюк пояснил, что делал Абаскаль на матче «Спартака» с «Динамо»

25 Сентября 2024 • 00:32 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к слухам о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в высшую лигу российского чемпионата. Испанский специалист был замечен на матче между «Спартаком» и «Динамо», но Селюк считает, что это ни о чём не говорит. Он не верит в возвращение специалиста в российский футбол:

- Я думаю, Абаскаль просто находится в Москве и сходить на игру «Спартака», где он работал это нормально. Тут нет никаких подковерных игр, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.

Ранее Гильермо Абаскаль работал как раз с московским «Спартаком».


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