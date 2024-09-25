​Селюк пояснил, что делал Абаскаль на матче «Спартака» с «Динамо»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к слухам о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в высшую лигу российского чемпионата. Испанский специалист был замечен на матче между «Спартаком» и «Динамо», но Селюк считает, что это ни о чём не говорит. Он не верит в возвращение специалиста в российский футбол:

- Я думаю, Абаскаль просто находится в Москве и сходить на игру «Спартака», где он работал это нормально. Тут нет никаких подковерных игр, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.

Ранее Гильермо Абаскаль работал как раз с московским «Спартаком».