​Тукманов: «Не вижу Абаскаля снова в РПЛ»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов скептически относится к слухам о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в высшую лигу российского чемпионата. Ранее Абаскаль два года тренировал московский «Спартак», но, несмотря на достаточно бодрое начало, уходил со скандалом и с очень длинным шлейфом критики. Тукманов не верит в его гипотетическое возвращение:

- Нет, нет и нет. Я не вижу его ни в какой роли, ни в одной из команд Премьер-лиги, ни в одной из команд Первой лиги. У нас достаточно своих тренеров, которых можно было бы порекомендовать на должность в РПЛ или Первой лиги, - цитирует слова Тукманова Vprognoze.ru.