​Кавазашвили обеспокоен текущими тенденциями в мировом футболе

Бывший голкипер советской сборной и московского ЦСКА, Анзор Кавазашвили, обеспокоен происходящим в мировом футболе. Он считает, что спорт стал слишком коммерческим и существует в основном ради денег. Таковым он считает и следующий придуманный чиновниками турнир - клубный чемпионат мира.

- Сейчас начали говорить о чемпионате мира среди клубных команд. Вот и всё. Всё меняется, бредовые идеи, которые есть или не бредовые. Но, что они хотят этим сказать? Что футбол приносит мало денег и надо всё больше и больше делать дороже игру? - цитирует слова Кавазашвили Vprognoze.ru.

Кавазашвили закончил свою карьеру в 34 года - в 1974 году.