​Игнатьев нахваливает «Локомотив» за доверие к молодёжи

Известный отечественный специалист Борис Игнатьев, в прошлом поработавший в качестве тренера российской сборной, нахваливает московский «Локомотив» за удачные эксперименты с молодёжью в составе. Он считает, что мотивированные игроки «железнодорожников» уже сейчас в состоянии бороться за высокие места.

- Московская команда с молодыми российскими игроками уже сейчас стрельнула, не пришлось ждать несколько лет, пока они созреют. Они показывают очень привлекательный и качественный футбол, - цитирует слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Сейчас московский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.