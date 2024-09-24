​Масалитину не нравится новый формат Лиги чемпионов

Известный в прошлом нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, не в восторге от нового формата Лиги чемпионов, который обязывает команды проводить больше матчей, нежели ранее. Он сетует на то, что при таком формате не принимается в расчёт физическое состояние игроков.

- Этот формат – это про деньги. Это не про участие ещё кого-то. Они же хотели сделать Суперлигу, там тоже всё про деньги было. Больше игр, больше трансляций, больше денег. Никто же не думает о здоровье футболистов, чем больше игр, тем выше вероятность получить травму, цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что действующим обладателем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».