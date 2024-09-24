Агент Миралема Пьянича прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника в ЦСКА.

Сведения о достигнутой договорённости московского клуба с боснийцем появились несколькими часами ранее. Теперь на этот счёт высказался представитель 34-летнего футболиста.

«Да, это правда. Соглашение есть», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Фали Рамадани, агент хавбека.

Миралем Пьянич стал свободным агентом в начале июля, покинув «Шарджу». До отъезда в ОАЭ игрок представлял цвета «Барселоны», «Бешикташа», «Ювентуса», «Ромы», «Лиона» и «Меца».