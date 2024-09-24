Камоцци не верит, что Абаскаль будет востребован

Итальянский менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос, будет ли в ближайшее время востребован экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

— Я так не думаю. Он провалился еще в «Спартаке», — приводит слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

Напомним, испанский тренер возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Минувшим летом 35-летний Абаскаль стал наставником «Гранады», у руля которой провел всего шесть матчей, после чего был уволен.

Ранее сообщалось, что сразу же после своего увольнения Абаскаль прибыл в Москву и посетил столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо». Игра девятого тура РПЛ завершилась вничью со счетом 2:2.