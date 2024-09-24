Агент Сафонов: «Соболеву нужно начать забивать»

Известный агент Алексей Сафонов высказался об адаптации форварда Александра Соболева в «Зените».

По мнению Сафонова, Соболеву будет трудно в «Зените», ведь болельщики его не приняли. Нужно время, чтобы он стал своим, считает агент.

— У Дзюбы тоже проблемы были, но он как-то мягко ушел из «Спартака», и в «Зените» стал забивать регулярно. Соболеву нужно начать забивать, — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В составе «Зенита» 27-летний Соболев появился на поле в трех матчах и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.