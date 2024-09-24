В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Сторожука

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов поделился комментарием о возможном приглашении на пост главного тренера Александра Сторожука.

Ранее в СМИ сообщалось, что подмосковный клуб заинтересован в услугах наставника тульского «Арсенала».

— Очередной фейк. Франк как профессионал и человек устраивает команду и руководство. Уверен, что он достигнет поставленной цели, — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

После девяти туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке всего семь очков.

В десятом туре команда Франка Артиги встретится с «Крыльями Советов».