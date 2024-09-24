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​Мостовой: «А что такого сказал Глушенков?»

24 Сентября 2024 • 21:22 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не понимает полемики по поводу слов Максима Глушенкова, который заявил, что считает время, затраченное на перелёт во Вьетнам, потерянным. Мостовой не видит ничего предосудительного - по его мнению, это то, что на уме у каждого футболиста сборной и даже её наставника Валерия Карпина, бывшего партнёра Мостового по «Спартаку» и испанской «Сельте».

- «А что он сказал? Он сказал то, что футболисты говорят в раздевалке, дома, на базе, где угодно! Да сам Карпин это говорил! Когда у тебя соперник Вьетнам, Таиланд или другой, все смеются и говорят: «Кто это?». Нормальный футбольный сленг, поэтому раздули из этого непонятно что, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Максим Глушенков
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