​Мостовой: «А что такого сказал Глушенков?»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не понимает полемики по поводу слов Максима Глушенкова, который заявил, что считает время, затраченное на перелёт во Вьетнам, потерянным. Мостовой не видит ничего предосудительного - по его мнению, это то, что на уме у каждого футболиста сборной и даже её наставника Валерия Карпина, бывшего партнёра Мостового по «Спартаку» и испанской «Сельте».

- «А что он сказал? Он сказал то, что футболисты говорят в раздевалке, дома, на базе, где угодно! Да сам Карпин это говорил! Когда у тебя соперник Вьетнам, Таиланд или другой, все смеются и говорят: «Кто это?». Нормальный футбольный сленг, поэтому раздули из этого непонятно что, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.