Аршавин назвал главного претендента на чемпионство РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Зенит» является главным фаворитом в борьбе за золотые медали.

«Кто основные конкуренты? Команды со второго по шестое место: «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Аршавина Sport24.

Аршавин считает, что сейчас большая разница между топ-клубами и аутсайдерами, поэтому первая шестерка редко будет терять очки в играх с не самыми статусными командами.

По итогам девяти туров лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Зенит», в копилке которого 23 очка. Отрыв от ближайших соперников составляет всего два балла.