​Шавло - о «Спартаке»: «Да, очков хотелось бы побольше»

Позади уже девять туров российского чемпионата, в последнем из них московский «Спартак» сыграл с земляками из «Динамо», не сумев их переиграть. Бывший игрок клуба Сергей Шавло оценил турнирную ситуацию, напомнив о том, что за спиной у красно-белых уже два матча с прямыми конкурентами, ведь ранее, в шестом туре, «Спартак» сумел дать бой питерскому «Зениту», чемпиону страны:

- Да, очков хотелось бы и побольше. А по поводу предстоящих матчей… У «Спартака» нередко бывает так, что с соперниками из середины таблицы или аутсайдерами мы играем сложнее, а с более сильными командами – лучше. Мы уже с «Зенитом» встречались - 0:0, - цитирует слова экс-игрока Bobsoccer.ru.