Полузащитник Миралем Пьянич в ближайшее время станет новым игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, зарплата 34-летнего Пьянича в ЦСКА составит один миллион евро за сезон без учета бонусов. Отмечается, что приглашение игрока инициировал клуб, но главный тренер Марко Николич поддержал идею.

Трудовой договор Пьянича с «армейцами» будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом Пьянича был «Шарджа» из ОАЭ, за который он выступал с 2022 по 2024 год. Минувшим летом он покинул команду свободным агентом.