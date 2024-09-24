Мирзов: «В «Химках» здоровая атмосфера»

Вингер «Химок» Резиуан Мирзов поделился комментарием о текущей атмосфере в подмосковном клубе.

«В команде здоровая атмосфера. Теперь пришел Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то, что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний футболист появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По итогам девяти сыгранных туров «Химки» находятся на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

В десятом туре подопечные Франка Артиги сыграют на выезде с «Крыльями Советов».