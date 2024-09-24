Черевченко выделил двух лучших игроков РПЛ

Известный тренер Игорь Черевченко выделил двух игроков из Российской премьер-лиги, которые впечатлили его в прошедшей части сезона. Черевченко назвал Максима Глушенкова из «Зенита» и Алексея Батракова из «Локомотива».

«На старте этого сезона мне понравилась игра Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Оба очень ярко играют, много забивают и влияют на результат своих команд. Поэтому назову их лучшими футболистами РПЛ на старте этого сезона», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Игорь Черевченко в настоящий момент находится без клубной прописки. Полтора месяца назад тренер был уволен из «Факела» после того, как команда плохо стартовала в новом сезоне.

После девяти туров Премьер-лиги на первом меcте в турнирной таблице располагается «Зенит», который становился чемпионом в шести предыдущих сезонах.