Погостнов высказался о новичке «Локомотива» Монтесе

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов поделился комментарием о новичке команды Сесаре Монтесе.

— Монтес только недавно присоединился к «Локомотиву. Он провел всего два матча. Сесару еще нужно время. Давайте посмотрим дальше, что и как у него будет получаться в команде, — цитирует Погостнова Legalbet.

В нынешнем сезоне 27-летний мексиканец принял участие в двух матчах «Локомотива» и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет пять миллионов евро.