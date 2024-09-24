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Погостнов высказался о новичке «Локомотива» Монтесе

24 Сентября 2024 • 19:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов поделился комментарием о новичке команды Сесаре Монтесе.

— Монтес только недавно присоединился к «Локомотиву. Он провел всего два матча. Сесару еще нужно время. Давайте посмотрим дальше, что и как у него будет получаться в команде, — цитирует Погостнова Legalbet.

В нынешнем сезоне 27-летний мексиканец принял участие в двух матчах «Локомотива» и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до середины 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

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