Гарре: «Уровень Барко и Гонду виден сразу»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об игре своих соотечественников Эсекьеля Барко и Лусиано Гонду.

Напомним, в летнее трансферное окно Барко перебрался в «Спартак», а Гонду стал игроком «Зенита».

«Лусиано и Барко — отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень. Они здорово играют», — приводит слова Гарре Legalbet.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

У Гонду четыре выхода на поле в текущей кампании и четыре забитых мяча.

По итогам девяти туров лидером чемпионата России является «Зенит», набравший 23 очка.