Черевченко оценил работу в «Факеле» - его уволили в августе

В августе Игорь Черевченко был уволен из «Факела» после неудовлетворительного старта сезона. Впрочем, специалист положительно оценивает период своей работы в воронежском клубе.

«Я считаю, что период работы в воронежском клубе получился хорошим, плодотворно поработали. Но не знаю, почему не получилось задержаться в «Факеле» на долгий срок», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

В «Факеле» Игорь Черевченко тренировал с 26 апреля по 12 августа. За это время команда провела десять матчей, в которых отпраздновала одну победу при четырёх ничьих и пяти поражениях.

На текущий момент «Факел» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги последнее, шестнадцатое место.