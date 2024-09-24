«Динамо» творчески подошло к критике судейства после дерби со «Спартаком»

«Динамо» осталось недовольно судейством Сергея Иванова в дерби против «Спартака» (ничья 2:2). «Бело-голубые» не понимают, почему Маухуб получил вторую жёлтую карточку за симуляцию, хотя ранее игроки «красно-белых» за такие же действия карточки не получали.

«Динамо» опубликовало видео с моментами игры. Видео сопровождается песней под музыку из известной песни «Если б не было тебя» группы «Несчастный случай».

«Угальде и Бонгонда просили жёлтой у тебя. Но свисток снова у твоих губ, когда на поле Маухуб. Вторая тут как тут…» - поётся в песне в числе прочего.

Как известно, «Динамо» после дерби обратилось в ЭСК РФС.