Абаев ответил, может ли «Локомотив» навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о том, могут ли «красно-зелёные» составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне.

Абаев признался, что его удивил яркий старт команды Михаила Галактионова.

— Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело. Нужна стабильность, и я не знаю, хватит ли этой стабильности молодежи, — приводит слова Абаева Metaratings.

По итогам девяти сыгранных матчей «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 21 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два зачетных балла.

В следующем туре «железнодорожники» примут московский «Спартак». Встреча состоится в субботу, 28 сентября.