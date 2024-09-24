Орещук подчеркнул главную проблему «Динамо»

Известный футбольный функционер Роман Орещук оценил выступления «Динамо». По словам Орещука, ему нравится игра «бело-голубых» в средней линии. Экс спортивный директор московского клуба считает, что динамовцы не будут проваливаться в центре, когда в строй вернутся Чавес и Лаксальт. При этом Орещук видит проблему в центре обороны.

«В центре обороны большие проблемы, они там проседают. Не понимаю, почему «Динамо» не хочет их решать. Они надеются на Бальбуэну, Маричаля, Фернандеса», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Орещук добавил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин уже готов выступать в европейском чемпионате.