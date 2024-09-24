Угальде: «Жозе тренируется в общей группе «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о том, что происходит с форвардом команды Виллианом Жозе.

«У него были проблемы с точки зрения «физики», но сейчас он тренируется в общей группе. Уверен, что он сможет принести пользу команде», — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» приобрел 32-летнего Жозе у «Бетиса» за два миллиона евро. В составе «красно-белых» он принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам девяти туров «Спартак» занимает пятую строчку в чемпионате России, набрав 16 баллов.