Кавазашвили назвал лучшего российского вратаря последних лет

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вратаре санкт-петербургского «Зенита» Евгении Латышонке.

«Зенит» приобрел золотого мальчика — Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Эксперт считает, что «Зенит» отлично работает на трансферном рынке, ведь клуб покупает не только легионеров, но и лучших российских игроков.

В нынешнем сезоне 26-летний Латышонок провел десять матчей во всех турнирах, пропустил четыре гола и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.