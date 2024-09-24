Кузьмичёв назвал лучшую академию в России — это не «Спартак»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о том, какая академия является лучшей в России.

«Если брать последние 10 лет, то академия «Локомотива» — самая лучшая в России. Показатель — это то, сколько ребят подготовили не только для основной команды «железнодорожников», но и для других команд РПЛ», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По итогам девяти туров «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионова 21 зачетный балл.

В десятом туре РПЛ «Локомотив» примет «Спартак». Столичное дерби пройдет 28 сентября.