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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов раскритиковал Зиньковского за дерби с «Динамо»

24 Сентября 2024 • 17:24 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре вингера «Спартака» Антона Зиньковского в минувшем дерби с «Динамо».

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 2:2.

— Не лучшим образом вышел Зиньковский. Хорошо отношусь к Антону, но в такой ситуации такой техничный игрок не может терять много мячей в концовке. Мячи надо сохранять, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех результативных передач.

28 сентября «Спартак» встретится с «Локомотивом». Игра десятого тура РПЛ начнется в 16:30 по мск.

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