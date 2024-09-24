Шалимов раскритиковал Зиньковского за дерби с «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре вингера «Спартака» Антона Зиньковского в минувшем дерби с «Динамо».

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги завершилась вничью со счетом 2:2.

— Не лучшим образом вышел Зиньковский. Хорошо отношусь к Антону, но в такой ситуации такой техничный игрок не может терять много мячей в концовке. Мячи надо сохранять, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех результативных передач.

28 сентября «Спартак» встретится с «Локомотивом». Игра десятого тура РПЛ начнется в 16:30 по мск.