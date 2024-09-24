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Николсон назвал игроков «Спартака», способных заиграть в Европе

24 Сентября 2024 • 17:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Форвард «Спартака» Шамар Николсон ответил, что из игроков столичного клуба может проявить себя в Европе.

По мнению ямайца, в «Спартаке» большое количество футболистов, способных заиграть в сильнейших европейских чемпионатах.

В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы.

— Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал, — заявил Николсон «РБ Спорту».

По итогам девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 зачетных баллов.

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Спартак Москва Тео Бонгонда Антон Зиньковский Эсекьель Барко Данил Пруцев Шамар Николсон Кристофер Мартинс Даниил Зорин ещё теги

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