Тошич хочет вернуться в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился комментарием о своём будущем.

37-летний хавбек заявил, что пока не завершил карьеру игрока и находится в поисках клуба. Летом было несколько вариантов в Сербии, но они не устроили, рассказал Тошич.

«Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА», — приводит слова Тошича Sport24.

Напомним, за ЦСКА Тошич выступал с 2010 по 2017 год. За это время он принял участие в 241 матче во всех турнирах, забил 47 голов и стал автором 41 голевой передачи.