Рябчук: Рад, что стал больше помогать «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о своём игровом времени в нынешнем сезоне.

— Я очень рад, что в этом сезоне гораздо больше помогаю команде на поле. Я продолжаю усердно работать, как и прежде, — цитирует Рябчука Legalbet.

Футболист признался, что его мотивирует конкуренция, при этом он отметил, что у всех одна цель — побеждать и приносить пользу «Спартаку».

В этом сезоне Рябчук принял участие в 11 играх с учетом всех турниров и стал автором двух ассистов.

После девяти туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице. В копилке команды Деяна Станковича 16 очков.