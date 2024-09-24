Николсон: «Для меня результаты и голы «Спартака» важнее личной статистики»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос о своих индивидуальных планах в текущем сезоне.

— Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить, — приводит слова Николсона Legalbet.

В текущем сезоне ямайский форвард принял участие в трех играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

После девяти туров «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже семь баллов.