Давыдов объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов высказался о минувшем дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

Игра девятого тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом со счетом 2:2.

«Спартак» явно играл лучше «Динамо», все решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу», — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

По мнению футболиста, при Деяне Станковиче игра «Спартака» улучшилась, но всегда есть куда расти.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом». Столичное дерби пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 по мск.