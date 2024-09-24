Угальде: «Я обращаюсь к Жозе за советами»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём одноклубнике Виллиане Жозе.

Минувшим летом 32-летний бразилец перебрался в «Спартак» из «Бетиса», но пока не смог отличиться забитым голом.

— Для меня Жозе в первую очередь хороший человек, мне очень приятно с ним общаться, я обращаюсь к нему за советами. Он умеет поддержать, подбодрить, — цитирует Угальде «РБ Спорт».

В составе «Спартака» Жозе принял участие в шести играх, в которых не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан на два сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.