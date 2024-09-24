Названа сумма неустойки в контракте Илича

Поговаривают, что в обозримом будущем Саша Илич может потерять должность главного тренера в «Пари НН». Команда показывает не лучшие результаты в этом сезоне и после девяти сыгранных туров занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в случае отставки «Пари НН» должен будет выплатить Иличу неустойку в размере 18 миллионов рублей.

Ближайший матч российского чемпионата «Пари НН» проведёт в пятницу, 27 сентября. В этот день команда Саши Илича будет играть на выезде против «Оренбурга». Игра стартует в 16:30 по московскому времени.