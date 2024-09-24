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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб РПЛ

24 Сентября 2024 • 15:10 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
27.09 16:30

Наставник тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о возможном приглашении в «Химки» или «Пари НН».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два клуба Российской премьер-лиги рассматривают вариант с приглашением Сторожука.

— Из «Химок» и «Пари НН» на меня никто не выходил. Конкретики никакой не было. Думаю, не секрет, что есть сумма отступных в контракте, — приводит слова Сторожука «Чемпионат».

Специалист выразил готовность обсуждать возможный переход в новый клуб, но только если это будет выгодно «Арсеналу».

По итогам девяти сыгранных туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Химки» находятся на 14-й позиции с таким же количеством баллов.

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Химки Арсенал Тула Александр Сторожук Пари НН ещё теги

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Сторожук отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб РПЛ
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