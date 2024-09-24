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Сочнов высказался, сможет ли Угальде побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ эксклюзив

24 Сентября 2024 • 15:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедшем туре РПЛ.

- «Спартак» не смог в большинстве отстоять победу в игре с «Динамо» и четвертый раз сыграл вничью в этом сезоне. Не многовато?

- Жаль, что с «Динамо» упустили победу. Но в целом пока результаты неплохие. Команда налаживает игру. В центре поля дела поправились. Уверен, «Спартак» еще прибавит.

- Угальде снова забил и на один гол отстает в гонке бомбардиров от Глушенкова и Батракова. Он сможет побороться за звание голеадора?

- Если команда будет побеждать, не важно, кто забивает. У Угальде пошла масть, как говорится, и это хорошо. Думаю, он и дальше продолжит забивать, и есть все шансы возглавить гонку бомбардиров, если будет использовать свои моменты.

- Можно сказать, что Угальде и Барко сейчас тащат «Спартак»?

- Если им не будут подыгрывать, они не смогут забивать. Так что весь коллектив тащит команду. Все стараются отдать все для победы. Да, у нападающих есть задача забивать, вовремя открываться, и они это делают.     

- ЦСКА не смог удержать победу в матче с «Рубином». Шестое место – это закономерный результат?

- Команда играет нестабильно. Есть ошибки, которые сказываются на результатах ЦСКА, поэтому у ребят присутствует боязнь. Не все у «армейцев» получается. Не все пока отлажено.

- «Краснодар» и «Локомотив» делят второе-третье место в таблице. Есть уже отрыв в четыре очка от «Динамо». Эти две команды с «Зенитом» и разыграют медали? 

- Нет. «Зенит» здорово стартовал и все говорили, что он закончит первый круг лидером. Потом у него случился спад. Ребята получили травмы. Так что все возможно. Думаю, и «Динамо», и ЦСКА, и «Спартак»  тоже будут бороться. То есть команд шесть будут участвовать в розыгрыше медалей. 

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- Внизу таблицы наметились явные аутсайдеры?

- Пока нет. «Оренбург» неплохо выглядит. Да, есть свои нюансы, но клубы не отбывают номер на поле, стараются набирать очки. В таблице все плотно, и вверху, и внизу.   

- Как относитесь к падению «Химок» в низ таблицы? В чем причины?

- Это удивляет. Клуб усилился играющими футболистами. Может, есть проблемы внутри команды или ребята пока не понимают друг друга. А когда нет результата – появляется волнение, больше ошибок. Думаю, это пройдет и «Химки» догонят конкурентов и займут место выше.

- Заговорили даже об увольнении главного тренера Артиги. Надо его убирать?

- «Химки» Талалаева уволили непонятно зачем, когда они вышли в РПЛ. У него все было налажено. Пришел новый тренер, все меняет. Пока ребята привыкнут, пока тренер поймет, кого куда ставить, пройдет время. Сразу не получилось, в команде пошли сбои. Но я думаю, все наладится. Я бы не стал увольнять сейчас Артигу. Это не очень хорошо. Опять в команде будет бардак.

Елена Григорьевская

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