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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Спартак» и «Динамо» показали футбол европейского уровня эксклюзив

24 Сентября 2024 • 14:51 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедшем туре РПЛ.

- В прошедшем туре для вас были неожиданные результаты?

- Могу отметить только ничью ЦСКА с «Рубином». По игре счет должен был быть 2:0 или даже больше, и вдруг «армейцы» пропускают. Для меня это стало неожиданностью. Счет не по игре. 

- ЦСКА находится на шестом месте, хотя все отмечают большой потенциал команды. Насколько это место соответствует уровню команды?

- Мне хочется надеяться, что ЦСКА все-таки будет играть на своем потенциале. У команды есть игра. И состав тоже хороший. Но что-то не получается, немного не хватает чего-то. Мне кажется, команда будет двигаться выше в таблице, хотя это сделать будет непросто. Это еще повезло, что у «Спартака» с «Динамо» получился ничейный результат. В следующем туре «красно-белые» снова могут потерять очки, как и «Локомотив», потому что они играют между собой. Надеюсь, что «армейцы» будут использовать свои шансы и двигаться вверх по таблице.

- «Спартак» не смог в большинстве отстоять победу в игре с «Динамо». Что скажете?

- Эта игра мне понравилась и уровнем, и драматургией. Тюкавин забил в самом конце. Все было в этом матче. Мы посмотрели футбол вполне европейского уровня.

- А результат по делу?

- Как ни странно, он справедлив. «Динамо» в меньшинстве удалось сравнять счет. Если бы гости забили третий мяч и выиграли, тогда счет был бы не по делу.

- Угальде на один гол отстает в гонке бомбардиров от Глушенкова и Батракова. Он сможет побороться за звание голеадора?

- Сложно заглядывать так далеко. Нападающий – это как художник. Если у него есть вдохновение – все залетает. А если его нет, то форвард не будет оказывать в нужное время в нужном месте. Понятно, что требуется уровень мастерства, но поставить точку завершающим ударом – это мгновение.  

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- «Краснодар» и «Локомотив» делят 2-3 место в таблице. Есть уже отрыв в четыре очка от «Динамо». Эти две команды с «Зенитом» и разыграют медали? 

- «Динамо» и «Спартак» подтянутся – это само собой. ЦСКА это будет сделать сложнее.

- Кто больше нравится по игре» «Локомотив» или «Краснодар»?

- «Локомотив».

- Как вам игра Батракова и его результаты?

- Как может не восхищать мальчишка, который забивает и отдает? Дай бог, чтобы судьба ему благоволила. Но тут важна стабильность. Если он будет продолжать играть на таком же уровне, значит, это серьезный парень, который должен быть в одном ряду с европейскими звездами. Здорово, что у нас в стране есть ребята, которые в таком возрасте ярко себя проявляют.  

- Как относитесь к падению «Химок» в низ таблицы? В чем причины?

- Я очень разочарован. Мне кажется, что тренер пока в поиске. Получив в свои руки большое количество игроков определенного уровня, он никак не может определить, кто есть кто. Это проблема, которую не все могут быстро решить. Потенциал у «Химок» - место в конце первой восьмерки. Но не так низко. В команде игроки хорошего уровня. Их расставить, понять потенциал – сложное дело. Пока в таких результатах больше тренерская проблема, чем футболистов. Я не хочу сказать, что Артига не соответствует уровню этого клуба. Просто получилось так, что ему приходится создавать новую команду, а на это нужно время. Артига пока не справляется.     

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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