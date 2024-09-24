Первый тренер Батракова: «У него очень светлая голова»

Александр Зуев, который является первым тренером хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, поделился комментарием о сильных качествах игрока.

Зуев рассказал, что Батраков начинал с футзала и первое время даже не занимался большим футболом.

— Главной составляющей Алексея является то, что он видит поле, читает игру. У него очень светлая голова, и именно поэтому он выполняет такие передачи, обостряет, сам забивает, — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

В текущей кампании 19-летний Батраков появился на поле в девяти матчах Российской премьер-лиги, забил семь мячей и отдал пять голевых передач.