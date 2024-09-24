Агент Барбоза считает, что Абаскаль может найти работу в РПЛ

Агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, может ли бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль найти работу в России.

Стоит сказать, что на данный момент 35-летний испанец находится в Москве.

«Сейчас вряд ли. Все тренеры уже работают. Чемпионат уже начался, все идет вперед. Но, если он приехал, то есть какая-то причина», — цитирует Барбозу «Спорт День за Днем».

По мнению агента, Абаскаль не соответствует уровню топ-клуба РПЛ, но вполне способен поработать в средней команде, и если он прибыл в Россию, то вряд ли это обычный визит.

Напомним, на днях Абаскаль был уволен с поста главного тренера испанской «Гранады», где продержался всего шесть туров.