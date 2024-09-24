Батраков и Барко — в символической сборной 9-го тура РПЛ

Девятый тур Российской премьер-лиги завершён. Сенсационных результатов мы не увидели, однако было несколько зрелищных матчей. Например, «Краснодар» на выезде разгромил «Акрон» со счетом 5:2, а «Спартак» на своем поле на 90+4-й минуте упустил победу в дерби с «Динамо» (2:2).

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал символическую сборную минувшего тура, куда попали три игрока «Локомотива» и два футболиста «Спартака».

Вратарь: Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники: Сантос («Зенит»), Ороз («Крылья Советов»), Пальцев («Динамо» Махачкала), Самошников («Локомотив»).

Полузащитники: Барко («Спартак»), Карпукас, Батраков (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Тюкавин («Динамо» Москва), Кордоба («Краснодар»), Угальде («Спартак»).