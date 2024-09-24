В «Динамо» недовольны стартом сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, удовлетворён ли результатами команды в текущем сезоне.

— Нам хотелось бы большего. К сожалению, мы потеряли очки и в Оренбурге, и в Петербурге, и в матче с «Краснодаром» - те очки, которые по игре не должны были терять, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

По итогам девяти сыгранных туров «Динамо» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марцела Лички 17 набранных очков.

В десятом туре «бело-голубые» встретятся на выезде со своими одноклубниками из Махачкалы. Игра между командами пройдет 29 сентября, начало — в 19:00 по мск.