Губерниев оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы «Краснодара» в Российской премьер-лиге. По мнению Губерниева, «быки» являются претендентом на чемпионский титул.

«Краснодар» по-прежнему борется за чемпионство и находится вверху турнирной таблицы, играет здорово. Мурад Мусаев и Сергей Галицкий выдержали большое давление», - цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев похвалил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за то, что он продолжил доверять тренеру Мураду Мусаеву, которого жёстко критиковали.

«Краснодар» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на два очка.