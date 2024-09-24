Мостовой считает, что Мусаев не причастен к успехам «Краснодара»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Эксперт заявил, что сейчас «быки» в отличной форме, ведь в команде собраны качественные футболисты, есть Кордоба и Сперцян — одни из лучших игроков РПЛ.

«При чем тут Мусаев? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После девяти туров подопечные Мурада Мусаева находятся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» примет у себя дома «Зенит».