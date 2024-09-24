Большая часть стран УЕФА выступает за частичное снятие санкций с России

На последнем собрании УЕФА обсуждалась возможность возвращения юношеских команд России (до 18 лет) к официальным соревнованиям. Об этом рассказал Адилет Барменкулов – президент Казахстанской федерации футбола.

По словам Барменкулова, возвращение российских юношеских команд поддержали даже те, кто ранее выступал против, в частности президент Норвежской футбольной ассоциации.

«По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодёжных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодёжь выступали!» - цитирует Барменкулова Sport24.

Барменкулов отметил положительную динамику, но в то же время указал на то, что в обсуждениях не шла речь о национальной сборной России и молодёжных сборных. Обсуждались только юноши.