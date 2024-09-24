Ориньо: «Химки» могут занять пятое-шестое место в РПЛ»

Футболист «Химок» Ориньо оценил перспективы команды в текущем чемпионате. Ранее Ориньо говорил о том, что «Химки» вполне могут стать чемпионом.

«Всё поменялось. Мы недобрали очень много очков, нет побед. Надо думать о следующих матчах, мы вполне может закончить турнир на 5-6 месте», - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

После девяти сыгранных туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с семью очками. Ближайший матч чемпионата команда Франка Артиги проведёт в воскресенье, 29 сентября, - против «Крыльев Советов» на выезде. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.